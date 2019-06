Freizeit : Wandern in die Klostergeschichte

Großlittgen Am Kloster Himmerod wird am Montag, 17. Juni, ab 10 Uhr eine rund dreieinhalbstündige Wanderung in die Geschichte des Klosters Himmerod angeboten. Mit jedem Schritt den Klosterberg hinauf dringen die Teilnehmer tiefer ein in die Vergangenheit des Klosters, in die Zeit der Erbauung bis zu den Anfängen auf dem Altenhof.

Am Klosterberg und in der Talaue begegnen sie den Auswirkungen der Arbeiten vor Jahrhunderten und erkennen ihren Einfluss auf die Gegenwart. Diese Einsichten sind die Grundlage, um den Auftrag des Klosters zu erfüllen: „Die Schöpfung bewahren“. Die Wanderung ist rund sechs Kilometer lang. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich.