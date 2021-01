Neue Serie: Streifzüge : Wandern mit Weitblick am Werthelstein

Bergweiler Das Spazieren gehen erfreut sich im Lockdown großer Beliebtheit. Auch zwei TV-Redakteure sind jetzt auf den Geschmack gekommen und stellen in einer neuen Serie kurze Touren durch die Region vor. Der erste „Streifzug“ führt nach Bergweiler.

Nach einigen Minuten führt der Weg dann in einen Wald mit Nadel- und Laubbäumen. Wo die Fichten sich drängen, wird der Pfad in Schatten getaucht. Während durch die kahlen Riesen die Sonne durchscheint. Ein Wechselspiel von Licht und Schatten. Und hin und wieder kann man durch das blattlose Geäst ins darunterliegende Tal schauen, wo sich irgendwo die Salm schlängeln dürfte. Ein paar Minuten und Wendungen später stehen wir vor dem Werthelstein. Einem massiven Felsbrocken, um den sich etliche Legenden ranken. Die einen sagen, der wie von einem launischen Gott in die Landschaft gewürfelte Brocken sei früher der Grenzstein zwischen Dreis und Bergweiler gewesen. Die anderen halten ihn für einen Opferstein, an dem das Blut von Tieren vergossen wurde. Der Name deutet aber auf eine andere Geschichte hin. Denn der leitet sich vom Wort „Wirtel“ ab, dem Schwungrad einer Handspindel. Der Sage nach soll in dem Felsen also eine Spinnerin sitzen, die dort ihr Werk verrichtet. Gezeigt hat sie sich uns bei unserem Besuch allerdings nicht. Obwohl wir wir uns auf den Bänken vor dem Werthelstein eine extralange Kaffeepause genehmigt haben.