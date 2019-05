später lesen Wandern Wanderspaß und Schlagerstars in Enkirch Teilen

Twittern

Teilen



Der „SWR4 Wanderspaß“ führt im Mai an die Mosel. Am Sonntag, 12. Mai, heißt es in Enkirch Wanderschuhe schnüren und im Anschluss bei Musik gemeinsam feiern. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Festivalplatz in Enkirch.