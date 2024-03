Raus in die Natur Zehn Jahre Moselsteig: Diese Wanderungen gibt es zum Jubiläum

Region · Seit zehn Jahren führt der Moselsteig in 24 Etappen auf 365 Kilometern vorbei an steilen Weinbergen, traumhaften Aussichten und in malerische Weinorte entlang der Mosel. Und das wird gefeiert. In der Zwischenzeit ist er bereits zum dritten Mal mit dem europäischen Wandersiegel „Leading Quality Trail – Best of Europe“ und dem Gütesiegel des deutschen Wanderverbandes „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet worden.

21.03.2024 , 16:57 Uhr