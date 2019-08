Wanderung : Wanderung rund ums Maar

Wittlich (red) Die Kolpingsfamilie Wittlich veranstaltet am Sonntag, 11. August, eine Wanderung am Schalkenmehrener Maar, Abfahrt ist um 14 Uhr am Parkplatz gegenüber dem Kolpinghaus. Gäste sind willkommen.