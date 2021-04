Streifzüge : Wilder Wald am kleinen Fluss

Niederkail Einen landschaftliche außergewöhnlichen Streifzug haben unsere TV-Redakteure bei Niederkail gemacht. Ausgangspunkt ist das ehemalige Haus des Eifeldichters Peter Zirbes. Von da ab geht’s an Salm und Kailbach entlang.

Eigentlich haben wir keine Zeit für einen Streifzug. Etliche Texte wollen an diesem Tag geschrieben, Anrufe gemacht und E-Mails verschickt werden. Aber egal, wir lassen uns nicht aufhalten. Zum einen, weil wir Ihnen, liebe Leser, die Region näher bringen möchten. Und zum anderen, weil wir immer zufrieden und froh von unseren Spaziergängen zurückkehren.

In diesem Fall ist zumindest die Gefahr, sich zu verlaufen gering, denn Kollege Altmayer hatte den Weg bereits mit einem Kumpel entdeckt und konnte daher die Tour sicher führen. Im Vorfeld hatte er bereits von dem Weg geschwärmt. Und er sollte recht behalten.

Wir parken in der Peter-Zirbes-Straße vor dem Haus, in dem der gleichnamige Eifeldichter einst lebte. Das kleine, 1826 errichtete Häuschen hat ein bemerkenswertes Dach, das mit dichtem Moos bewachsen ist. Es steht im Schatten eines beeindruckenden Baums, der laut Schild schon 300 Jahre alt ist. Also schon länger dort wurzelt, als das Haus existiert.

Wir starten unsere Tour die Straße hinab und überqueren die B 50. Von dort geht es geradeaus weiter auf einem Wirtschaftsweg, der uns rechts in Richtung Wald führt. Unter uns plätschert der Kailbach. Jetzt geht es erst einmal eine ganze Weile bergauf. Der Weg nach oben ist aber nicht so anstrengend, dass sich Unmut breit macht.

Nach einer Weile kommen wir auf ein Plateau, das weit blicken lässt. Links ragt die Landscheider Kirche in den Himmel, rechts sehen wir Binsfeld und die Air Base Spangdahlem. Wir stapfen eine Weile über die grüne Ebene und biegen dann nach links ab, verlassen den asphaltierten Weg in Richtung Wald.

An einer Weggabelung oberhalb der Salm und gehen wir nach links. Da Kollege Altmayer die Strecke schon kennt, entfällt das sonst übliche Rätselraten diesmal. Und spätestens hier merke auch ich, dass dieser Weg wirklich wunderschön ist. Links gehen wir an hohen Felsen entlang, nach rechts fällt der Hang atemberaubend steil nach unten bis zur Salm ab. Wir gehen jetzt bergab und kommen auf die Höhe des kleinen Flusses. Der Wald sieht geradezu verwunschen aus. Umgestürzte Bäume liegen mit dichtem Moos überzogen da. In der Salm ist ein scheinbares Chaos aus Zweigen zu sehen, in dem wohl auch ein Biber ein Heim finden könnte. Im Wald kommen einem Szenen von Märchen und Sagen in den Sinn. Ob ein Treffen von Hexen im verwunschenen Dickicht, eine Märchengestalt, die durch das mit Moos überzogene Unterholz reitet — die richtige Kulisse für entsprechende Filme wäre hier allemal geboten.

Nach einer Weile kommen wir an freie Flussauen, an denen offenbar viele Bäume gefällt wurden. Wie eine Nachfrage bei Niederkails Ortsvorsteherin Marita Illigen ergibt, handelt es sich dabei um Renaturierungsmaßnahmen. Der Fluss mäandert hier in schönen Schleifen dahin.

Nora John und Christian Altmayer auf Ausflug in einen verwunschenen Wald bei Niederkail. Foto: TV/Christian Altmayer

