Freizeit : Der Eifelverein wandert wieder

Wittlich/Manderscheid Eine Wanderung der Ortsgruppe Wittlich des Eifelvereins führt am Sonntag, 4. Juli, über sechs Kilometer auf dem Achtsamskeitspfad Kleine Kyll, wo alle Sinne angesprochen werden. Anfahrt mit öffentlichem Bus vom ZOB in Wittlich bis Manderscheid, ist um 10.59 Uhr mit dem Bus 300. Schlusseinkehr ist in der Heidsmühle.

Das gilt auch für die zweite Gruppe, die bis Bleckhausen fährt und eine längere Strecke wandert. Anmeldung bei Uli Marmann, Telefon 06571/265914 oder 0160/3139477.