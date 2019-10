Wandern : Wanderung an der Nahe

Morbach (red) Die Halbtags-Wanderung des Hunsrückvereins Morbach findet am Sonntag, 6. Oktober, in Kronweiler an der Nahe statt. Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr am Busbahnhof in Morbach zur gemeinsamen Abfahrt nach Kronweiler zum Festplatz.

