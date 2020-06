Wanderung : Die Vielfalt der Moore entdecken

Birkenfeld/Börfink (red) Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald wird am Sonntag, 21. Juni, die geführte Wanderung „Fleischfressende Pflanzen – Vielfalt der Moore“ angeboten.

Sind Moore gleich Moore und was unterscheidet sie? Welche Tiere und Pflanzen leben in den Mooren? Antworten auf diese Fragen gibt der Nationalparkführer während der Wanderung. Die Strecke ist acht Kilometer lang und als mittelschwer einzustufen. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Wanderparkplatz Börfinker Ochsenbruch. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Eine Anmeldung bei der Tourist-Info des Birkenfelder Landes, Telefon 06782/9834570 oder bei der Erlebnis-Nationalpark-GmbH, Telefon 06782/1221016 ist erforderlich. Foto: Tourist-Info des Birkenfelder Landes