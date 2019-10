Wandern : Wanderung für Senioren

Wittlich (red) Der Eifelverein Wittlich bietet am Dienstag, 29. Oktober, eine leichte, anderthalbstündige Rundwanderung mit Uli Marmann an. Die fünf Kilometer lange Tour ist für Senioren geeignet. Treffpunkt zur Abfahrt mit Pkw-Fahrgemeinschaften ist um 14 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Wittlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken