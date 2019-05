später lesen Wanderung Wanderung mit Hunsrücker „Stickelcher“ Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Nationalparkführerin Beate Thome bietet am Sonntag, 5. Mai, ab 14 Uhr eine geführte Wanderung in Hunsrücker Mundart an. Zum Abschluß ist eine Einkehr in die Rothenburghütte in Hattgenstein geplant.