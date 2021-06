Freizeit : Abendwanderung am längsten Tag

Kröv Zur Sommersonnenwende hat die Sonne ihren höchsten Stand erreicht: An diesem Tag scheint sie auf der Nordhalbkugel am längsten. Aus diesem Anlass bietet der Bauern- und Winzerverband am Samstag, 19. Juni, eine romantische Abendwanderung an.

Sie führt mit einem Winzer führt über den zwei Kilometer langen Weinkulturweg und klingt mit einer kleinen Weinprobe im Laternenschein in den Weinbergen aus. Die Wanderung findet in diesem Jahr in königlicher Begleitung statt. Mit dabei sind Mosella Sarah und Weinprinzessin Saskia.

Die Abendwanderung startet um 20 Uhr an der Tourist-Information/Weinbrunnenhalle. Der Preis für die Führung inklusive sechs Weine und Andenkenglas beträgt zwölf Euro.