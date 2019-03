später lesen Wanderung Wanderung rund ums Maar Teilen

(red) Einen Einblick in die Entstehung des Meerfelder Maares gibt die von Gästeführer Karl Weiler angebotene Wanderung am Samstag, 30. März. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Sportplatz in Meerfeld.