Wanderung : Wanderung von der alten Dorfkapelle Wengerohr zum Kloster Machern

Wittlich/Bernkastel-Wehlen Der Freundes- und Förderkreis Alte Dorfkapelle St. Johannes Wengerohr veranstaltet eine Wanderung zum Kloster Machern. Die Wanderung startet am Samstag, 5. September, um 13 Uhr, an der Alten Dorfkapelle, Bernkasteler Straße, in Wengerohr.

Alternativ kann man sich auch direkt im Kloster Machern der Klosterführung anschließen. Treffpunkt ist die Treppe zum Spielzeug- und Ikonenmuseum. Die Führung beginnt um 15 Uhr und findet im Rahmen der gültigen Corona Schutzverordnung statt.