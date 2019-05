Wanderung : Wanderung zur Ürziger Sonnenuhr

Erden/Ürzig (red) Die Natur-Erlebnis-Begleiterinnen Kiki Pfizer-Simon und Claudia Müller bieten für Samstag, 25. Mai, die geführte „Leuchtpunktwanderung“ zum Erdener Prälat/Treppchen sowie zur Ürziger Sonnenuhr an.

Auf engen Weinbergswegen geht es über Felsennasen vorbei an der Kelteranlage Erden. Der Rückweg führt durch die Lage Ürziger Würzgarten. Die Tour gehört zur Veranstaltungsreihe „Lebendige Moselweinberge“. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr an der Kelteranlage in Erden. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro inklusive Getränke und Snacks. Foto: Claudia Müller