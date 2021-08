Freizeit : Wanderweg in Greimerath: Wo Familien Natur erleben können

Info

Auf dem Erlebnisweg „Auf zum Fuchsgeburtstag, mit Grimhold die Natur entdecken“ in Greimerath, am Rande des Naturschutzgebiets Panzbruch, kann die Natur mit seiner heimischen Tier- und Pflanzenwelt erkundet werden. An acht Erlebnisstationen und Informationstafeln können kleine und große Naturforscher auf Spurensuche in die Tierwelt des Hochwalds gehen. Sie können die Besonderheiten und speziellen Fähigkeiten erproben und mit sportlichen Bewegungseinheiten das Tierverhalten selbst testen. Mit einer Holzlok mit Anhänger kann an Station Zwei der Torf- und Eisenerzabbau früherer Zeiten erkundet werden. Ferner kann auf der Aussichtsplattform der Weitblick auf den Hochwald erkundet werden sowie an der Matschtischanlage die Bodenfestigkeit erprobt werden. Die Wanderstrecke ist für Kinderwagen geeignet. Platz zum Ausruhen finden Groß und Klein auf den zahlreichen Ruhebänken.

An Station Eins sind auch wetterfeste Boxen installiert, denen die Besucher zu Beginn der Wanderungen die Flyer in Deutsch, Englisch und Niederländisch entnehmen können. In diese können Sie an jeder Station einen Stempel des dort thematisierten Paten-Tieres, wie der schleichenden Wildkatze oder des springenden Feldhasen, abdrucken.