Freizeit : Wann öffnet das Thalfanger Hallenbad?

Thalfang Noch ist unklar, ob und unter welchen Bedingungen das EGZ wieder öffnen kann. Das letzte Wort haben die Mandatsträger.

Sommerzeit ist Badezeit. Nicht nur in den Freibädern, die weitgehend allerdings aufgrund der Corona-Pandemie mit Einschränkungen ihren Betrieb aufgenommen haben. Auch einige Hallenbäder haben üblicherweise im Sommer geöffnet. Dazu gehören die Anlagen in Traben-Trarbach und Thalfang. In der Moselstadt ist entschieden worden, dass die Moseltherme über die Sommersaison geschlossen bleibt, wie Bürgermeister Marcus Heintel in der jüngsten VG-Ratssitzung mitgeteilt hatte (der TV berichtete). Die Mitarbeiter der Moseltherme helfen demnach im Freibad Kröv aus, wo aufgrund der durch Corona bedingten erhöhten Hygienevorschriften ein höherer Personalbedarf besteht.

Doch wie geht es mit dem Erholungs- und Gesundheitszentrum (EGZ) in Thalfang weiter? In ihrer Antwort auf eine Presseanfrage sagt Vera Höfner, Beigeordnete der VG Thalfang, es seien in den vergangenen Wochen Vorbereitungen angelaufen, das EGZ unter Pandemiebedingungen wieder in Betrieb zu nehmen. Die Badleitung habe ein Hygienekonzept entwickelt, um das Schwimmbad und die Sauna wieder öffnen zu können. Das soll den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschuss und des Verbandsgemeinderats in der jeweils nächsten Sitzung zur Beratung und Beschlussfassung vorgestellt werden.