Kommunales : Wann wird das Rathaus digitaler?

Wer den Merschbacher Haushalt einsehen will, muss ins Thalfanger Rathaus. Zu weit, finden einige Bürger und wünschen sich digitalen Zugang zu den Unterlagen. Foto: Christoph Strouvelle

Merschbach Einige Merschbacher beklagen sich darüber, dass Haushaltspläne in der Verbandsgemeinde Thalfang für sie nicht online einsehbar sind. Dies sei umwelt- und bürgerfeindlich. Die Bürgermeisterin bittet um Geduld.

Bürger sollen bei der Politik in ihren Dörfern mitwirken können. Das ist der Grund, warum die Haushalte von Ortsgemeinden und weiteren Kommunen vor der Verabschiedung in den entsprechenden politischen Gremien öffentlich ausgelegt werden. Die Bürger können Einsicht in die Unterlagen nehmen, sich dazu äußern und Vorschläge unterbreiten, welche Projekte die Gemeinde angehen könnte. Die Mitglieder der Gremien können dann entscheiden, ob sie die vorgeschlagenen Projekte in die Haushalte der Kommune mit aufnehmen und diese dann realisiert werden.

Dies ist auch in Merschbach der Fall. Der Haushalt der Ortsgemeinde hat im August im Thalfanger Rathaus zur Einsichtnahme ausgelegen. Aber leider nur dort. Zum Ärger einer Gruppe von Einheimischen, die sich „Besorgte Bürger von Merschbach“ nennt. Sie beklagen in einem offenen Brief, dass eine Einsichtnahme nur nach vorheriger Anmeldung im Thalfanger Rathaus möglich gewesen sei. Ein Einwohner habe laut dem Brief erst einen Mitarbeiter im Thalfanger Rathaus, anschließend die Bürgermeisterin Vera Höfner aufgefordert, den Haushaltsplan digital zur Verfügung zu stellen. Beide hätten dies jedoch abgelehnt, der Mitarbeiter mit der Begründung, dass dies rechtlich nicht möglich sei. Rheinland-Pfalz unternehme viel, um Informationen der öffentlichen Hand zu digitalisieren und im Internet zur Verfügung zu stellen, heißt es in dem Brief weiter. „In Thalfang am Erbeskopf müssen die Bürger Dutzende von Kilometern fahren, was völlig unnötig ist und zudem die Umwelt belastet“, schreiben die Bürger in dem Brief, der von acht Personen unterzeichnet ist und in dem gegen die VG-Chefin Vorwürfe erhoben werden. „Die Welt ist angehalten, den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen, aber das gilt offenbar nicht für Frau Vera Höfner und ihre Beamten“, lautet die Kritik. Zudem berücksichtige Höfner nicht, dass für jeden Besucher ein neu kopierter Haushalt angefertigt werden müsse, um eine Ansteckung mit Corona zu vermeiden, was noch verschwenderischer sei. Höfner denke nicht an behinderte Mitmenschen, für die es ebenfalls viel einfacher sei, Dokumente auf digitalem Weg zu erhalten, bemängeln die Autoren. „Wir fordern Politiker und Behörden auf, ein solches bürger- und umweltfeindliches Verhalten anzuprangern und dafür zu sorgen, dass es ein für alle Mal geändert wird“, heißt es in dem Brief.

Beim Blick in die Nachbarkommunen zeigt sich, dass die digitale Veröffentlichung dort praktiziert wird. In der VG Hermeskeil sind die Haushalte aller Ortsgemeinden auf der Homepage der Verbandsgemeinde einzusehen. Laut Büroleiter Werner Haubrich sei die dafür notwendige Arbeit überschaubar, sofern man über die entsprechenden Programme verfüge. Und auch in Morbach ist der Haushalt digital einzusehen, obwohl die rechtlichen Vorgaben lediglich eine Auslegung in Papierform verlangten, heißt es aus dem dortigen Rathaus.

Wie reagiert das Thalfanger Rathaus auf die Vorwürfe aus Merschbach? Bürgermeisterin Höfner sagt auf TV-Nachfrage, die Verwaltung und der Rat begrüßten das Interesse und ehrenamtliche Engagement der Bürger sehr und stünden grundsätzlich der Digitalisierung positiv gegenüber. „Allerdings sind wir aus technischen Gründen derzeit noch nicht in der Lage, den Haushalt in ‚digitaler Form’, beispielsweise auf der Homepage, zur Verfügung zu stellen“, erklärt Höfner. Zudem könnten bei einer Einsichtnahme in der Verwaltung Fragen der Bürgerschaft auftreten, die der zuständige Sachbearbeiter dann umgehend beantworten könne.

Die Gemeindeordnung lasse in Bezug auf die Art der Bekanntmachung neben der Papierform auch die digitale Form zu, sagt Höfner.