Kommunalpolitik : Wann wird der Ortsbürgermeister gewählt?

Großlittgen Der Termin für die Wahl eines Ortsbürgermeisters ist ein Thema in der nächsten Sitzung des Gemeinderates Großlittgen am Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr in der Turnhalle. Weitere Themen sind das Projekt „Kloster, Kirchen, Wallfahrt und das Fahrrad“, der Ausbau der Gehwege im Zuge der K 141 innerhalb der Ortsdurchfahrt, das Neubaugebiet „Burecken“ sowie der Gemeindespielplatz Gartenstraße.