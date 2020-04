Nationalsozialismus : War Hitler Ehrenbürger von Morbach? Eine Spurensuche

Die Postkarte aus dem 1930er Jahren zeigt unten rechts offenbar den damaligen Hindenburgplatz, heute Unterer Markt, mit der Bildhauerei Mettler (rechts). Foto: Archiv Bertold Staudt/Archiv Berthold Staudt

Morbach Anders als in anderen Kommunen ist es in der Einheitsgemeinde Morbach nicht klar, ob in der Zeit des Nationalsozialismus der damalige Diktator die symbolträchtige Auszeichnung erhielt.

Was haben Hermeskeil, Speicher und Thalfang gemeinsam? Alle drei Kommunen – wie rund 4000 mehr – hatten in der Zeit des Nationalsozialismus Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft angetragen. Hermeskeil und Speicher haben ihm diese auch formell wieder entzogen. Thalfang hätte dies vermutlich in diesen Tagen getan. Zumindest hatte der dortige Bürgermeister Burkhard Graul diese Absicht anlässlich des Neujahrsempfanges im Februar bekanntgegeben (der TV berichtete). Doch die geplante Gemeinderatssitzung musste wie viele andere weit und breit ausfallen. So manche Bürgermeister, Kommunalpolitiker und Heimatforscher prüfen in diesen Tagen, ob Adolf Hitler auch im eigenen Ort die Ehrenbürgerschaft verliehen wurde.

Wie zum Beispiel in Morbach. Ganz unwahrscheinlich ist schließlich nicht, dass Hitler auch dort entsprechend ausgezeichnet wurde. „Es gab eine Verordnung des Reichsinnenministeriums über die ,Grundsätze für die Straßenbenennungen’ vom Juli 1933, nach welcher in jeder Stadt die wichtigste Straße oder der zentrale Platz nach Adolf Hitler zu benennen war. Eine Benennung erfolgte mitunter auch vor dem Hintergrund einer Ehrenbürgerschaft Hitlers in der betreffenden Stadt“, so zitiert Heimatforscher Berthold Staudt das Internet-Lexikon Wikipedia. Zwar erlischt eine solche Auszeichnung laut dem rheinland-pfälzischen Kommunalbrevier mit dem Tode. So heißt es sowohl aus der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, als auch aus dem Mainzer Innenministerium. Trotzdem haben viele Kommunen diesen Automatismus mit einem formellen Beschluss bekräftigt.

Extra Ehrenbürgerschaft in anderen Städten In rund 4000 Städten wurde Hitler im Nationalsozialismus zum Ehrenbürger ernannt. Dittmar Lauer aus Kell vom Kulturgeschichtlichen Verein Hochwald nennt Orte wie Hermeskeil, Trier, Speicher und Saarburg, die dem damaligen Reichskanzler die Ehrenbürgerschaft andienten. Formal beendet haben dies zum Beispiel Hermeskeil im Dezember 2019, Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm, 2014) und Trier (2010).

Aber wie ist es eigentlich in Morbach? War Adolf Hitler dort Ehrenbürger? Bürgermeister Andreas Hackethal muss passen: „Ich habe keine Erkenntnisse zu dieser Frage. Wir prüfen das.“

Auch eine Anfrage bei Staudt hilft in der Frage nicht weiter: „Ob eine Ehrenbürgerschaft vorlag, weiß ich nicht.“ Doch er hat andere Erkenntnisse: „Ich weiß, dass die Hauptstraße in Gutenthal, heute Dorfstraße, noch bis Anfang der 1970er Jahre im Kataster als Adolf-Hitler-Straße eingetragen war.“

Der Untere Markt in Morbach hieß früher Hindenburgplatz. Darauf weist zumindest eine Postkarte aus der Zeit hin. „Logisch wäre, dass der Obere Markt dann der Hitlerplatz gewesen wäre“, sagt Staudt weiter. Er werde dies noch bei älteren Einwohnern erfragen. Ob es den Hindenburgplatz überhaupt gab, das zweifelt der Morbacher Rathaus-Chef übrigens an. „Vielleicht war da auch der Wunsch der Vater des Gedanken.“

Staudt ist da anderer Auffassung. Zumindest hat er für die Existenz des Hitler- und Hindenburgplatzes eine weitere Quelle gefunden: einen Eintrag in der Schulchronik zum 1. Mai 1933, der folgendermaßen lautet: „Der 1. Mai wurde von unserer Regierung als Feiertag der nationalen Arbeit bestimmt. Die Bevölkerung von Morbach hat den Tag zu einem wahren Ehrentag der Arbeit zu gestalten gewusst. Nachdem am Donnerstag, den 27. April in einer Versammlung von Vertretern der ganzen Bürgermeisterei die Richtlinien für die Gestaltung des Tages bekanntgegeben worden waren, setzten die Vorbereitungen für den Tag der nationalen Arbeit mit einem nie beobachteten Wetteifer ein. Mehr als 60 Festwagen mit Symbolen der verschiedensten hier heimischen berufsständigen Arbeiten bewegten sich im Zuge. Hunderte von Zuschauern umsäumten die Straßen, durch die der Zug seinen Weg nahm ... Nach Auflösung des Festzuges erfolgte die öffentliche Benennung des Hindenburg- und Hitler-Platzes und die feierliche Pflanzung der Hitler-Eiche.“

Der Obere Markt um das Jahr 1953. Im Hintergrund steht das damalige Jugendheim (Bildmitte mit Fachwerk im Obergeschoss), nach Angaben von Berthold Staudt vormals das Hitlerjugendheim. Foto: Archiv: Berthold Staudt/Archiv. Berthold Staudt