Weihnachten : Spende für Haus St. Anton

Wittlich Manche Kunden haben vor Weihnachten den Bungert-Verpackungsservice genutzt, um die gekauften Geschenke fachgerecht und hübsch einpacken zu lassen. Viele bedankten sich für diesen kostenlosen Service mit einer kleinen Spende.

So kamen insgesamt 680 Euro zusammen, die vom Unternehmen auf 1000 Euro erhöht wurden. Über die Spendensumme können sich die Kinder und Jugendlichen des Hauses St. Anton in Plein freuen. Die Jugendhilfeeinrichtung in Trägerschaft der Schwestern vom Guten Hirten umfasst die Förderbereiche Kinderkrippe mit zehn Plätzen, die stationäre Versorgung und Inobhutnahme von elf Kindern und Jugendlichen sowie acht Mutter-Kind-Plätze.