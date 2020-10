Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : Warnampel springt im Kreis Bernkastel-Wittlich auf orange – Heute Lagebesprechung

Foto: dpa/Johann Groder

Bernkastel-Wittlich Der Kreis Bernkastel-Wittlich ist in die Warnstufe orange der Corona-Ampel gerutscht und nun in der Gefahrenstufe. In einer Besprechung sollen heute Maßnahmen besprochen werden, die die Verbreitung von Sars-Cov2 im Kreisgebiet eindämmen sollen.