Wegen Bakterien : Warnung: Menschen in der VG Wittlich-Land müssen ihr Trinkwasser abkochen

Warnung: Menschen in der VG Wittlich-Land müssen ihr Trinkwasser abkochen

Dierscheid/Dodenburg/Heckenmünster Duschen ja, trinken nein: Das Wasser in Dierscheid, Dodenburg und Heckenmünster ist verunreinigt. Die Kreisverwaltung rät zu folgendem Vorgehen:

Darauf sollen die Betroffenen achten

Die Bürger dieser drei Orte sollen, so die Verwaltung, das Leitungswasser nicht direkt zu sich nehmen. Sie sollen das Wasser vielmehr „einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen lassen“. Aus praktischen Gründen sei ein Wasserkocher zu empfehlen.

Leitungswasser wird mit Chlor desinfiziert

Das Leitungsnetz vom Hochbehälter an bis in die drei betroffenen Ortsgemeinden wird nun mit Chlor desinfiziert. Die Verwaltung inforiert, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist.

Enterokokken werden in Trinkwasser und in Badegewässern routinemäßig analysiert. Der Nachweis von Enterokokken zeigt, wie Experten meinen, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine fäkale Verunreinigung an.