Good News der Woche Reisemagazin kürt Bernkastel-Kues zu einer der schönsten Kleinstädte – wir erklären, warum

So viel zu Bernkastel-Kues – was sind die anderen neun süddeutschen Kleinstädte im Ranking von „Reisereporter“? Cochem in Rheinland-Pfalz, Wadern und Ottweiler im Saarland, Zwingenberg in Hessen, Meersburg am Bodensee und Blaubeuren in Baden-Württemberg sowie Berchtesgaden, Füssen und Rothenburg ob der Tauber in Bayern. Ob sie mit Bernkastel-Kues mithalten können?