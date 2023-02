Meinung : Süßer die Kassen nie klingeln

Um mehr Geld in den Mosel-Wein-Nachts-Markt investieren zu können, will Traben-Trarbach ab der Saison 2023/24 Eintritt erheben. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Traben-Trarbach Der Mosel-Wein-Nachts-Markt kostet künftig einmalig fünf Euro Eintritt für alle Besucher über 18 Jahren. Und das hat gute Gründe.

Eine einmalige Atmosphäre und hochwertige Angebote: Der Mosel-Wein-Nachts-Markt ist eine enorme Bereicherung für die Region und hat der Wintersaison weit über Traben-Trarbach hinaus neues Leben eingehaucht. Da ist es nur recht und billig, wenn die Stadt ihre Kosten besser decken will. Denn an einigen Stellen wie der Parksituation hakt es in der Tat seit Jahren. Das trübt das Vergnügen. Hier müssen Lösungen her, die nicht kostenfrei zu haben sind. Wenn die Veranstaltung ihr Niveau halten soll und weiterentwickelt werden will, braucht es eben nicht nur gute Ideen, sondern auch Geld. Parklotsen werden das Problem zwar nicht lösen, aber sie sind ein erster Schritt.