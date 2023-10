Umleitungen eingerichtet Warum die L43 bei Dreis für mehrere Monate gesperrt wird

Schon seit vielen Monaten ist an der Einfahrt zum Sportplatz in Dreis an der L43 eine Ampel aufgestellt und der Verkehr verläuft Richtung Heidweiler über rund 500 Meter auf einer Spur, die in die Mitte der Fahrbahn gelegt worden ist. Seitlich ist die Fahrbahn mit Fahrbahnteilern zur Böschung hin begrenzt. Grund dieser Maßnahme ist eine Böschung, die mehr als zehn Meter tief und gefährlich ist. Markus Hansen, Erster Beigeordneter der Gemeinde Dreis, erklärt: „Wenn hier Lastwagen mit hohem Gewicht drüberfahren, wäre es durchaus möglich, dass Teile der Fahrbahn, die nahe an der Böschung sind, wegbrechen würden.