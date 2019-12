Glaube im Alltag : Warum eigentlich Weihnachten?

Ein Fisch kann im Wasser nicht ertrinken! Das Wasser ist sein Lebensraum. Dort findet er alles, was er zum Leben braucht. Dort fühlt er sich wohl. Dort ist er in seinem Element!

Ein Vogel kann aus der Luft nicht abstürzen. Die Luft ist sein Lebensraum. Da ist er in seinem Element. Und der Mensch? Wann und wo ist denn der Mensch in seinem Element? Was ist sein Lebensraum? Was trägt ihn, was lässt ihn nicht abstürzen? Was braucht er zum Leben, damit er sich richtig wohl fühlt? Sicher: gut essen und trinken, geregelte Finanzen, ausreichende Altersvorsorge, abwechslungsreiche Freizeitgestaltung, Vergnügen, tun was Spaß macht – da fühlt man sich wohl, das braucht es in einem gewissen Maß im Leben. Aber es reicht nicht aus, damit es uns so richtig gut geht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und auch nicht nur von Brot und Spielen. Wir brauchen mehr. Um Mensch zu sein, brauchen wir die Zusage des anderen: Du, mit dir kann ich etwas anfangen, ich hab dich gern, ich bin bei dir, ich steh dir bei, mit dir möchte ich alt werden, ich hab dich lieb! Mir scheint: So richtig in seinem Element ist der Mensch nur dann, wenn er spürt: ich werde von jemanden geliebt. Heute feiern wir Weihnachten. Fest der Liebe nennen wird es. Was haben sich findige Geschäftemacher nicht alles ausgedacht, womit wir uns unsere Liebe an Weihnachten zeigen können: Schnellste Computer, neueste Handys, edelste Genüsse. Solche Geschenke können sehr schön und wichtig sein, aber sie sind nicht elementar, grundlegend, wesentlich. Einzig wichtig ist, dass jemand „ja“ zu mir sagt. Heute ist Weihnachten. Wir feiern, dass Gott „ja“ zu uns gesagt hat. Seine Liebe zu uns wird handgreiflich, sie bekommt Hand und Fuß: das Kind in der Krippe, die Mensch gewordene Liebe Gottes. Für mich als glaubender Mensch ist das die wesentliche Grundlage für unser Leben: das Element, in dem wir uns wohl fühlen können, wie der Fisch im Wasser, oder der Vogel in der Luft. Gesegnete Weihnachten!