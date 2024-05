Verbotene Vereinigung „Combat 18“ Party mit Liedermacher: Warum kamen die Neonazis ausgerechnet nach Greimerath?

Knapp sechs Kilometer nördlich von Wittlich in der Eifel umgeben von Wäldern und Wiesen befindet sich der kleine Eifelort Greimerath. Die 270-Einwohnergemeinde mit barocker Pfarrkirche, Pfarr- und Kräutergarten, Spielplatz und Bürgerhaus gilt als Erholungsort für Wanderer, liegt sie doch auf dem reizvollen Wanderweg „Pfarrsteig“, der sie mit den ebenso schmucken Eifeldörfern Willwerscheid und Hasborn verbindet. Doch der unter Wanderern beliebte Eifelort war vergangenes Wochenende erneut in die Schlagzeilen geraten. Nachdem dort Anfang 2023 das ausgebrannte Autowrack des getöteten Mediziners Steffen Braun entdeckt worden war, was dem Ort negative Schlagzeilen beschert hatte, sorgte vergangenes Wochenende eine Veranstaltung von Rechtsextremen für Aufregung.