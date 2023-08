Weltkriegsrelikte im Boden Bleibt der Wald zwischen Dodenburg und Salmtal für immer gesperrt?

Idyllisch und verträumt bettet sich der pittoreske Wald in die Landschaft ein. Ein ideales Wander- und Radfahrergebiet, wären da nicht die Warnschilder am Straßenrand, die vor Lebensgefahr warnen. Rund 11,5 Hektar Wald zwischen Dodenburg, Salmtal, Sehlem und Heckenmünster dürfen bereits seit zwei Jahren nicht mehr betreten werden, weil der Boden voller Kampfmittel ist. Die betroffenen Flächen befinden sich in privatem Eigentum. Warum werden die gefährlichen Kampfmittel nicht geräumt?