Kostenpflichtiger Inhalt: Handel im Lockdown : Bleiben Händler im Kreis Bernkastel-Wittlich auf Bergen von Winterware sitzen?

Symbolfoto: dpa Foto: picture alliance / dpa/Bernd Wüstneck

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Wittlich/Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach</irspacing> Schal, Mütze, Wintermantel – all die Winterkleidung wird bald wieder in den Schrank gehangen und stattdessen leichte Frühlingsmode rausgeholt. Doch was machen eigentlich die Modegeschäfte mit ihrer durch den zweiten Lockdown übriggebliebenen Wintermode? Das sagen die die Händler in Landkreis.