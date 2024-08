Serie Sommer daheim – Teil 18 Von Kelten, Römern und dem Maulwurf: Warum sich ein Besuch im Belginum lohnt

Kostprobe? Woher stammt der Name Belginum? Na, Idee? Keine? Dann bitte: Im Bereich des heutigen Museums lebten einst verschiedene keltische Stämme. Die Treverer – Grüße gehen an dieser Stelle raus an eine Stadt an der Mosel und deren Bewohner – außerdem die Belgerer. Die Römer nannten das Gebiet später Gallica Belgica, ihre Provinz. „Daraus“, so erklärt Claudia Lesch vom Museum, „daraus leitet sich der Name Belginum ab“. Und, Achtung, noch was für den Hinterkopf: Das ist auch der Grund, warum ein westliches Nachbarland Deutschlands heute so heißt, wie es heißt ...