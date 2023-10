Anteilnahme und Bewältigungsstrategie Wenn Menschen aus dem Leben gerissen werden: Warum die Spendenbereitschaft dann steigt

Analyse | Wittlich/Trier · Wenn Menschen unvermittelt aus dem Leben gerissen werden, schlägt das in den sozialen Netzwerken hohe Wellen und viele wollen mit Spenden helfen. Das hat sich alleine in diesem Jahr in drei Fällen in der Region gezeigt. Die Gründe erklärt Professorin Eva Walther, Leiterin der Abteilung Sozialpsychologie an der Universität Trier.

13.10.2023, 06:28 Uhr

Trauerarbeit kann auch bedeuten, jemandem etwas zu spenden. Symbolfoto: dpa Foto: Christian Ohde

Erst vor wenigen Wochen starb ein 38-jähriger Berufsfeuerwehrmann, Vater von zwei Kindern, vollkommen überraschend im Dienst. Der Mann war bei der Berufsfeuerwehr Trier als Wachabteilungsführer und im Rettungsdienst eingesetzt. Ehrenamtlich war er zudem stellvertretender Wehrführer bei der Feuerwehr Zemmer-Rodt in der Verbandsgemeinde Trier-Land. Das war ein Schock für die Blaulichtfamilie der Region, da der Mann noch – wie es immer so heißt – im besten Alter war und eine junge Familie zurücklässt.