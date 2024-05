Zwischen Pillig, Wittlich und Niederstedem Warum verzögert sich der Bau der Höchstspannungsleitung in der Eifel?

Im Oktober 2023 ging das Unternehmen Eco Stor mit Plänen für ein großes Batteriespeicherwerk in Wittlich-Wengerohr an die Öffentlichkeit. Ende April stellte unsere Zeitung dem Unternehmen Fragen zur Umsetzung: Was ist seit Projektvorstellung passiert? Welche Hürden sind noch zu nehmen und wann wird das für die Energiewende beispiellose Projekt realisiert? Dabei erfuhr unsere Redaktion, dass es beim Bau des Großprojektes Verzögerungen geben wird. Als Grund nannte Eco Stor, dass sich der für das Speicherwerk notwendige Ausbau des Stromnetzes in der Umgebung in die Länge ziehe. Eco Stor will die Arbeiten deshalb auf zwei Bauphasen aufteilen. Der zweite Bauabschnitt könne aufgrund des verzögerten Netzausbaus erst mit zwei Jahren Verzögerung starten, erklärte Eco Stor.