Hotellerie : Was das Gesundheitshotel Schiffmann aus Corona gelernt hat – und jetzt anders machen will

Die Brüder Sven Schiffmann (links) und Jan Schiffmann (rechts) führen das von ihren Eltern Jens und Elvira Schiffmann gegründete Gesundheitshotel fort. Foto: Strouvelle Christoph

Mühlheim Das Landhaus Schiffmann in Mülheim will weiter wachsen: Als Fastenhotel nehmen die jungen Inhaber Rücksicht auf geänderte Kundenwünsche aufgrund der Corona-Pandemie und schaffen mehr Platz für ihre Gäste

Sie haben das Fasten an die Mosel gebracht: Jens und Elvira Schiffmann haben vor 30 Jahren das Landhaus Schiffmann als Kur- und Gesundheitshotel eröffnet. „Das Konzept hatte es bisher nur in Bayern gegeben, mit Entschlacken und Basenfasten, damit waren wir unter den ersten in Rheinland-Pfalz“, blickt Jens Schiffmann zurück. „Wir hatten die Nische entdeckt.“ Gäste aus dem Rheinland, speziell aus dem Kölner Raum, hätten es als erste zu schätzen gewusst, dass sie für ein solches Angebot nicht so weit fahren mussten.

Er erinnert sich auch an die ersten Reaktionen von Einheimischen, die dem Konzept kritisch gegenüberstanden: Als „Körnerfresser“ seien ihre Gäste, in der Hauptsache Veganer und Vegetarier, seinerzeit von einigen bezeichnet worden. Was die Skeptiker nicht würdigten, war die Ausbildung, die für ein solches Angebot notwendig ist. Denn bei der Deutschen Fastenakademie kann man eine einjährige Ausbildung zum Fastenleiter absolvieren. „Bei einem solchen Angebot muss man Kenntnisse haben über ernährungstechnische Hintergründe und Abläufe im Körper“, sagt Jens Schiffmann.

Der Erfolg hat dem Unternehmerpaar Recht gegeben. Aus seinerzeit 13 Zimmern, mit denen die beiden 1993 gestartet sind, sind heute 52 Zimmer, Suiten und Appartements geworden. Die Zimmerbelegung liegt übers Jahr gerechnet bei 78 Prozent, ein Spitzenwert, wie Jens Schiffmann sagt. Damit befindet sich die Auslastung des Landhauses wieder auf dem gleichen Niveau wie vor der Corona-Pandemie – die das Landhaus aufgrund der zehnmonatigen Schließung einerseits zwar gebeutelt hat, die Jan und Sven Schiffmann, die Söhne des Gründerehepaars, die das Landhaus 2017 von ihren Eltern übernommen haben, aber gut zu nutzen wussten.

Was das Landhaus Schiffmann nach Corona anders macht

So sei der gastronomische Bereich während dieser Zeit nahezu verdoppelt worden, sagt Sven Schiffmann. Denn die Gäste legten aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie darauf wert, mehr Abstand zueinander zu halten. „Die Gäste haben an ein Gesundheitshotel Erwartungen und wollen sich hier wohlfühlen. Dem haben wir so Rechnung getragen“, sagt Sven Schiffmann.

Auch die Auslagen beim Frühstücksbuffet haben sich geändert. Haben sich die Gäste früher beispielsweise aus der großen Schüssel mit dem Obstsalat bedient, ist dieser heute portionsweise in kleinen Gläsern abgefüllt. Das Frühstück wird per Fragebogen vorher erkundet, zusammengestellt und dann am kommenden Morgen nach den Wünschen des Gastes serviert. Das Buffet dient ihnen lediglich noch als Ergänzung. „Das bringt Ruhe in den Frühstücksraum“, sagt Jan Schiffmann.

INFO Landhaus Schiffmann: die Entwicklung 1993: Haupthaus, 13 Zimmer 1995 Nebenhaus, fünf Zimmer 1998 Residenz Schiffmann mit zehn Doppelzimmern und zwei Suiten 2004 Sport- und Wellnesspavillion 2014 Gartenvilla mit neuer Rezeption und Wellnessebene sowie mehreren Behandlungsräumen und Saunen 2016 Apartments Schiffmann mit 9 Apartments und Suiten, davon sechs barrierefrei. 2017 Übernahme des Landhauses Schiffmann an die Söhne Jan und Sven Schiffmann als GmbH und Co KG 2022: 17.394 Übernachtungen

Und die Sportzeiten wie der Frühsport, aber auch die abendlichen Erholungszeiten sind heute in drei Schichten aufgeteilt. Maximal 15 Gäste kommen dann zusammen. „Jeder hat seinen Raum für sich“, sagt Jan Schiffmann. Im Übrigen habe sich durch Corona auch der Umgang mit den Gästen geändert. War früher der Handshake beim Empfang und der Begrüßung normal, genauso wie die Abschiedsumarmung bei besonders lieb gewordenen Gästen, so ist das unüblich geworden. „Die Gäste verzichten inzwischen bewusst auf körperlichen Kontakt“, sagt Jens Schiffmann.

Während der Coronazeit haben die Schiffmanns die meisten ihrer 44 Mitarbeiter halten können. „Wir haben sie monatlich informiert. Was passiert? Wie geht es weiter“, führt Jan Schiffmann die erfolgreiche Kommunikation als Grund an.

Das Angebot im Landhaus Schiffmann ist sehr personalintensiv. „Die Leute werden hier an der Hand genommen“, sagt Jan Schiffmann. Bei Fastenkrisen beispielsweise bräuchten die Menschen Hilfe. Zudem befinden sich im Landhaus Schiffmann unter den 44 Angestellten auch Heilpraktiker, Arzthelferinnen und Krankenschwestern, die das Angebot wie beispielsweise die Darmspülungen nach der Colon-Hydro-Therapie begleiten. „Wir sind dafür der größte Anbieter im Südwesten Deutschlands“, sagt Jens Schiffmann.

Landhaus Schiffmann will Anregungen der Gäste umsetzen: Das ist geplant

Die Gäste blieben im Schnitt knapp acht Tage im Landhaus. Doch die Wirkung gehe bei vielen weit darüber hinaus. Denn Ernährungsseminare, Kochkurse und weitere Angebote sorgten dafür, dass die Leute auch zu Hause von dem Angebot weiter profitierten.