Bekanntes Ausflugsziel Eisenschmitt Tiroler Spezialitäten: Diese Familie bringt Alpen-Flair in die Eifel

„Hier sieht es ja aus wie in Bayern!“, mag so mancher denken, wenn er am Ortseingang von Eisenschmitt in Richtung Köhlerstuben und Blockhaus-Ferienpark abbiegt. Bayern – das hört Peter Rob nicht so gerne und korrigiert sofort: „Tirol, wie in Tirol“, sehe es hier aus. Denn Tirol, das ist ein Lieblingsort für den Eifeler Gastronom. Rob betreibt gemeinsam mit seiner Frau Maria und den beiden Kindern Anne und Andreas den Blockhaus-Ferienpark und die dazugehörige Köhlerstube in Eisenschmitt.