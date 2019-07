Namen : Burch ist Burg und Burg ist Reil

Burg/Reil Was ein Familienname an der Mosel mit Napoleon und der Franzosenzeit zu tun hat.

Der Nachbarort von Reil, allerdings auf der anderen Moselseite gelegen, ist Burg. Der Name Burg ist einfach herzuleiten. Dort muss wohl in früheren Zeiten ein Wehrbau, möglicherweise gar ein römisches Kastell, gestanden haben.

In Reil gibt es den Familiennamen Burg sehr häufig. Aber warum nicht in Burg ? Dort heißen hingegen sehr viele mit Nachnamen Burch.

Es gibt verschiedene Theorien, warum das so ist. Während der Franzosenzeit unter Napoleon Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts wurden auch in unserer Region die Territorien neu gegliedert. Die Franzosen führten als unterste Verwaltungseinheiten Mairien ein, aus denen später die Bürgermeistereien wurden. Reil und Burg gehörten bis dahin als Pfarrei zusammen. Die Pfarrkirche stand in Reilkirch auf der Burger Seite. Standesbeamter war der Pfarrer. Die Franzosen bildeten um 1800 die Mairie Enkirch/Burg/Pünderich. Reil gehörte hingegen von da an zur Marie Bengel, der auch Kinderbeuern und Hontheim angehörte. Gut möglich, und das ist nur eine Theorie, dass der damalige Standesbeamte der Mairie Enkirch/Burg/Pünderich den Nachnamen Burg in Burch veränderte. Man muss wissen, dass es seinerzeit noch keine offizielle Rechtschreibung gab und die Standesbeamten sozusagen nach Gehör schrieben. Fragt man einen Reiler namens Burg nach seinem Nachnamen sagt er „Burch“. Und will er ins Dorf auf der gegenüberliegenden Moselseite, fährt er nicht nach „Burg“ sondern nach „Burch“.