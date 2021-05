Meinung : Was für eine Flickschusterei

Innerhalb einer Prio-Gruppe weitere Unterschiede zu machen und die Beschäftigten an den weiterführenden Schulen ungleich zu behandeln, ist unfair. Diese Regelung degradiert Hausmeister sowie Mitarbeiter des Sekretariats, die im Gegensatz zum Lehrpersonal keine Lobby haben, ganz klar zu Beschäftigten zweiter Klasse.

An den Reaktionen der Betroffenen erkennt man, als wie herabwürdigend sie dieses Zurückgesetztwerden empfinden. Innerhalb der Schulen eine Impfklassengesellschaft zu schaffen und Lehrer dabei zu bevorzugen, ist also wahrlich keine kluge Entscheidung und zeugt von Flickschusterei. Im Vergleich zu den Vakzinmengen für das Lehrpersonal dürfte sich die für das sonstige Schulpersonal benötigte Impfstoffmenge dazu doch stark in Grenzen halten. Diese im Vergleich zum Lehrpersonal winzige Beschäftigtengruppe in Gleichbehandlung mit dem Lehrpersonal zu impfen, hätte den Bock dann sicher auch nicht mehr fett gemacht und vermieden, dass unter den Beschäftigten an den weiterführenden Schulen Gräben aufgerissen werden.

