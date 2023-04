Ein Vierbeiner an der Berufsbildenden Schule Auf den Schulhund gekommen – Sally begeistert in Bernkastel-Kues

Ein Hund in der Schule? Ja, das gibt es. Und zwar immer häufiger. Sogenannte Schulhunde werden speziell ausgebildet und sollen für ein besseres Klassenklima sorgen. An der Berufsbildenden Schule in Bernkastel-Kues begleitet Schulhündin Sally die dortige Lehrerin und ihre Halterin Beate Groh an zwei bis drei Tagen in der Woche in den Unterricht. Wir waren vor Ort.