Kommunalwahl Der neue Ortsbürgermeister von Thalfang: Als Kümmerer will er das Gespräch mit den Leuten suchen

„Ich bin erleichtert über das Ergebnis und freue mich auf die Aufgabe als Ortsbürgermeister“, sagt Müller. Er möchte das Vertrauen der Bürger bestätigen, indem er sich für sie einsetzt. „In Thalfang gibt es viel zu tun“, sagt Müller. Er will das Gespräch mit den Fraktionen im Gemeinderat suchen, „damit wir Thalfang gemeinsam nach vorne bringen können“, sagt er. „Ich lege viel Wert auf Kommunikation und Zusammenarbeit.“ In diesem Zusammenhang will er auch die Bürgersprechstunde wieder einführen. „Ich will persönlich für die Bürger da sein und für sie ein Ohr haben“, sagt Müller.