Roman Niewodniczanski, Wiltingen: „Weihnachten beginnt und endet im Hause Van Volxem traditionell mit einem frischen Pils aus der Eifel“, sagt der Urenkel des Gründers der Bitburger-Dynastie, der 1999 das traditionsreiche Weingut Van Volxem an der Saar gekauft hat. „Gerade nach einem üppigen Mahl mit viel Wein und einer wunderschönen langen Christmette schmeckt ein leckeres kühles Pils einfach unglaublich erfrischend und gut. Das ist für mich dann ein perfektes Weihnachtsfest“, sagt der Winzer des Jahres 2018. Sucht man im Hause Van Volxem zwischen den Jahren also eine kulinarische Auszeit vom eigenen Schaffen und Metier? Nicht so ganz: „An Silvester genießen wir einen großen, mindestens zehn Jahre gereiften Champagner oder auch einen richtig guten deutschen Winzersekt. Gerade hier an der Mosel hat sich in Sachen Sektqualität in den letzten Jahren unheimlich viel getan, sodass viele Winzersekte ein deutlich besseres Preis-Genussverhältnis bieten als die meisten Markenchampagner. So steht bei uns dann beispielsweise ein Sekt von Kirsten, Molitor oder Herres auf dem Tisch. Zum Essen reichen und genießen wir dann entweder einen gereiften Riesling von Mosel oder Nahe und anschließend einen reifen Rotwein aus dem Burgund oder Bordeaux.“ Auf den Wandel der Trinkgewohnheiten angesprochen, sagt Niewodniczanski, dass er seit ein paar Jahren drei Trends spüre: „Einerseits sind die Kunden heute zunehmend bereit, für hochwertige, handwerklich aufwendig erzeugte Weißweine auch angemessene Preise zu bezahlen. Daneben entdecken neben den ambitionierten Sommeliers zunehmend auch Privatkunden die tolle Qualität gereifter Rieslingweine gerade als hochwertige Essensbegleiter, weswegen die Nachfrage nach gereiften Rieslingen aktuell enorm ansteigt. Zu guter Letzt achten Weinliebhaber immer stärker auf den Alkoholgehalt. Im Alkoholgehalt sehr hohe und schwere Weine haben es zunehmend schwer“, sagt Niewodniczanski, was auch den derzeit großen Erfolg der tendenziell deutlich leichteren Rieslinge von Mosel, Saar und Ruwer erkläre.