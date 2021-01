Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunales : Was wird aus dem Cyberbunker?

Dieses Gelände oberhalb von Traben-Trarbach war bis 2019 das Reich des Mister X.. Der Eingang zum fünfstöckigen Bunker ist links im Bild bei den Parkplätzen, die Bürogebäude rechts. Foto: TV/Bernhard Heller/Flugschule Portaflug

Traben-Trarbach Was aus dem beschlagnahmten Areal in Traben-Trarbach wird, ist noch ungewiss. Stadtbürgermeister Patrice Langer will aufs Tempo drücken - aber zuerst muss der Prozess gegen den Eigner beendet sein.