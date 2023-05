Maschinelle Unkrautbekämpfung ist in Steillagen schwierig Glyphosat im Weinberg – Fluch oder Segen?

Die Spuren des Glyphosat-Einsatzes in den Weinbergen sind gerade augenscheinlich: Braune Steifen ziehen sich durch die Reihen der Reben. Im Frühjahr wird das Mittel ausgebracht – bevor die ersten Blätter sprießen. Doch es könnte das letzte Mal gewesen sein, denn das Pflanzenschutzmittel wird womöglich ab 2024 verboten. Aktuell ist der Wirkstoff in der EU noch bis Mitte Dezember 2023 erlaubt. Ob die Genehmigung erneuert wird, ist gerade in der Prüfung. Die Alternativen sind aber nicht besser für die Umwelt, sagen die Weinbauern.