Natur : Lebensraum im Bach entdecken

Kempfeld (red) Das Wasser-Wissens-Werk an der Steinbachtalsperre bei Kempfeld lädt für Samstag, 10. Oktober, und Samstag, 17. Oktober, jeweils ab 14 Uhr zur Exkursion „Lebensraum Bach“ ein.

Naturfreunde ab acht Jahren in Begleitung, aber auch erwachsene Teilnehmer sind zu einer etwa zweistündigen Exkursion mit Natur- und Lernerlebnis eingeladen. Am nahegelegenen Flachsbach werden die kleinen Wassertiere, deren Lebensgewohnheiten und grundlegende ökologische Zusammenhänge erklärt. Die Gummistiefel für die Bachexkursion sollten nicht vergessen werden. Danach geht es ins Blaue Klassenzimmer, wo die Kleinstlebewesen unter Mikroskopen genauer betrachtet werden. Die Leitung haben Wolfram Remmers und Thomas Meißner vom Umwelt-Campus Birkenfeld. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Telefon 06786/29093210 oder per E-Mail an info@wzv-birkenfeld.de ist erforderlich, da nur maximal zehn Personen teilnehmen können.