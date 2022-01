Wasser : Rohrbruch in Malborn - Wasserversorgung eingeschränkt

Malborn Nach einem Wasserrohrbruch am Dienstagmorgen kommt es in Malborn vorübergehend zu einer Einschränkung der Wasserversorgung.

Nach Angaben der Ortsgemeinde kam es am Dienstagmorgen in der Brunnenstraße zu einem Rohrbruch. Die Verbandsgemeindewerke Thalfang müssen dort daher am Dienstag Arbeiten vornehmen. Diese sollen noch am Vormittag beginnen und könnten möglicherweise einen halben Tag andauern. Die Wasserversorgung ist in dieser Zeit in der gesamten Ortslage eingeschränkt.