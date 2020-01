Polizei : Unbekannter beschädigt Auto

Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein in Waxweiler an der Rückseite des Anwesens Hauptstraße 16 abgetellter dunkelgrauer Audi wurde in der Zeit zwischen Samstag, 25. Januar, 15 Uhr, und Sonntag, 26. Januar, 15 Uhr, an der hinteren Stoßstange linksseitig beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem Audi konnten Lackanhaftungen von dunkelgrüner Farbe festgestellt werden, die von dem unfallverursachenden Fahrzeug stammen dürften.

Vermutlich wurde der Schaden beim Rangieren verursacht.