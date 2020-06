Bernkastel-Wittlich : Webkonferenz zu Arbeitnehmerfragen

Bernkastel-Wittlich „Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie für die Beschäftigten?“ fragt die Landtagsabgeordnete Bettina Brück und lädt Betriebs- und Personalräte sowie Bürger aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich am 8. Juli um 17 Uhr zu einer Webkonferenz zu aktuellen Arbeitnehmerfragen ein.

„Auch im Kreis Bernkastel-Wittlich treibt viele Beschäftigte die Sorge um ihren Arbeitsplatz um“, so Bettina Brück. Gemeinsam mit Dr. Alexander Wilhelm, Staatssekretär im Sozialministerium Rheinland-Pfalz, Betriebs- und Personalräten sowie Arbeitnehmern möchte Brück den Blick auf die Situation in der Region richten und sich über Arbeitnehmerfragen in Folge der Corona-Pandemie austauschen.