Personalie : Wechsel im Forstrevier

MORBACH/RHAUNEN Mit Forstamtsrat Rainer-Hubertus Müller, zuletzt Leiter des Forstreviers Hinzerath im Forstamt Idarwald, geht ein „Urgestein“ der rheinland-pfälzischen Forstbeamten in den Ruhestand.

In dieser langen Zeit wechselte die Zuordnung des betreuten Revieren mit jeder Änderung der Forstorganisation zwischen den Forstämtern Rhaunen, Morbach, Dhronecken und zuletzt Idarwald. Mit 702 Hektar (Holzboden-)Fläche als Forstrevier „Hochscheid“ angefangen, hatte das Revier „Hinzerath“ zum Schluss eine Gesamtbetriebsfläche von fast 2063 Hektar und wurde damit zum größten staatlichen Revier des Forstamtes Idarwald.

Müller begann 1972 mit 17 Jahren seine „grüne“ Berufslaufbahn mit der Einstellung als „Forstlehrling“ im Forstrevier Börfink. Sein fast 48-jähriges Schaffen für Landesforsten führte ihn über viele Stationen (Forstämter und Forstreviere im Hunsrück) im Februar 1983 in das Forstamt Rhaunen, wo er als Leiter des Forstreviers Hochscheid seine forstliche Bestimmung fand.

Wenn er sich die Wälder heute ansieht, bereiten dem „alten Förster“ insbesondere die Auswirkungen des Klimawandels, die er in seinem Revier beobachten kann, große Sorgen: Das fängt mit dem Trockenfallen von Waldbächen an, die seiner Erinnerung nach vor 2018/2019 eigentlich nie ohne Wasser waren, und endet mit immensen Kahlflächen, die in den vergangenen drei Jahren als Folge des Befalls der Fichten durch den Borkenkäfer entstanden sind.