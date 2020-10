Kommunalpoloitik : Ein Abschied und ein Tausch – Wechsel im Kreistag Bernkastel-Wittlich bei AfD und ÖDP

Bernkastel-Wittlich (will) Im Kreis Bernkastel-Wittlch hat sich die Besetzung mehrerer Ausschüsse und Beiräte geändert. Das hat gleich zwei Gründe: Ein Mitgliedder AfD hat den Kreistag verlassen, bei der ÖDP gab es einen Wechsel des Kreistagsmitglieds.

So hat Klaus Filz (bisher AfD) der Verwaltung mitgeteilt, dass er seine Mitgliedschaft in der Partei zum 30. September gekündigt habe. Zudem sei er, so seine Mitteilung, aus der Fraktion ausgetreten. Deshalb änderte sich zum 1. Oktober das Stärkeverhältnis der im Kreistag vertretenen politischen Gruppen. Bei CDU (15 Sitze), SPD (acht), Bündnis 90/Die Grünen (sechs), FWG (vier), FDP (vier), der Linken (eine) und der ÖDP (eine) änderte sich nichts, die AfD hat künftig zwei statt drei Stimmen.

Heide Weidemann war insgesamt zehn Jahre lang Mitglied des Kreistags Bernkastel-Wittlich. Von 2004 bis 2009 sowie von der Wahlperiode von 2014 bis 2019 und seit der zurückliegenden Wahl 2019 bis jetzt. In dieser Zeit hat die Diplom-Verwaltungsfachwirtin a. D. sich stets mit Leidenschaft für die Ziele ihrer Partei eingesetzt. Aus persönlichen Gründen beendete Weidemann nun ihre Zeit im Kreistag. Für sie rückt ein alter Bekannter nach: Johannes Schneider. Schneider hatte bei der Kommunalwahl für den Kreistag auf Listenplatz vier kandidiert und kennt die politische Arbeit in den Gremien aus dem Eff-Eff. Er war bereits mehrere Wahlperioden – mit Unterbrechungen -– Mitglied im Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kues und im Kreistag Bernkastel-Wittlich, kandidierte einst für den Bürgermeister-Posten in der VG Bernkastel-Kues und ist Landesvorsitzender der ÖDP.

Brigitte Hoffmann nimmt künftig in den Ausschüssen die Sitze und Ämter von Klaus Filz an. Für Heide Weidemann rückt Johannes Schneider nach. Im Ausschuss für Umweltschutz und Abfallwirtschaft, in dem Schneider bereits Mitglied war, wird künftig Erik Hofmann sitzen, der von Markus Fries vertreten wird. . In der Mitgliederversammlung des Naturparks Saar-Hunsrück werden Vera Höfner (CDU) und Burkhard Graul (SPD) künftig von Edith Baumgart (CDU) und Brigitte Walser-Lieser (SPD) vertreten. Grund für die Wahl der beiden Vertreterinnen war, dass die novellierte Vereinssatzung vorsieht, dass die Landkreise und übrigen Mitglieder für ihre entsendeten Vertreter auch Stellvertreter benennen.