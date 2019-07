Gastronomie : Wechsel in Eckfelder Café

Eckfeld Generationswechsel in Eckfeld: Reinhold und Klara Borsch haben nach fast 20 Jahren das Bauernhofcafé Morgenfelderhof in Eckfeld und die Gästeherberge an Tochter Manuela Schmitz übergeben. Es handelt sich um einen Betrieb mit regionalen Produkten und selbstgebackenem Kuchen.