Wirtschaft : Zuviel Lärm um Brennholz? – Kreisverwaltung gibt keine Genehmigung

Morbach-Wederath In Wederath möchte ein Anwohner auf einem früher landwirtschaftlich genutzten Gelände gewerblich Brennholz herstellen. Doch die Kreisverwaltung versagt ihm eine Genehmigung.

Auf dem früher landwirtschaftlich genutzten Gelände hat er erst für den eigenen Bedarf Brennholz geschnitten. „Hier macht jeder Brennholz“, sagt er. Nachdem er von Freunden und Bekannten und weiteren Interessenten gefragt wurde, ob sie von ihm Brennholz beziehen können, hat er 2018 ein Nebengewerbe angemeldet. Zurechtschneiden will er das Holz in einer Lagerhalle, die einst landwirtschaftlich genutzt wurde. Dafür hat er sogar einen Sägespanautomat angeschafft, „als Ersatz für eine Kettensäge“, sagt er.

Doch die Kreisverwaltung hat ihm die Genehmigung für die Umnutzung der landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle zu einer Halle zum Verarbeiten von Brennholz und für den Bau der Trockenkammer versagt. Laut Hoffmann mit der Begründung, holzverarbeitende Betriebe seien in Gebieten, in denen Menschen wohnen, nicht zulässig. Und auch der Kreisrechtsausschuss lehnt den Widerspruch Hoffmanns gegen die Entscheidung der Kreisverwaltung ab. Ein gewerblicher Brennholzhandel sei nicht vergleichbar mit der in der Umgebung üblichen privaten Herstellung von Brennholz, heißt es in der Ablehnungsbegründung. Und: Ein gewerblicher Holzverarbeitungsbetrieb mit regelmäßiger LKW-Anlieferung von Stammholz und weiteren Arbeiten habe eine andere baurechtliche Qualität als eine Wohnnutzung mit den damit hin und wieder verbundenen Emissionen. „Der konkrete Standort des Vorhabens im Inneren der umschließenden Wohnbebauung (…) stellt sich deutlich als störender Fremdkörper in dem ansonsten von Wiesen und Hausgärten geprägten hinteren Bereich der unmittelbaren Umgebungsbebauung dar“, heißt es weiter.